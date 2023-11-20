Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 001 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Uri Strukow
    Вот для этого и существует следствие. Вот здесь и порылась собака, потому что Президент в самом начале расследования ..."Пригожин врал пр...
  • Владимир Алтайцев
    Идиот. Выходит по  твоему  - бойцы Вагнера самостоятельно  добывали  оружие, орудия, танки, самолёты, провиант, а При..."Пригожин врал пр...
  • Владимир Алтайцев
    ЮЗАО  - Юго-Западный  административный  округ Москвы"Пригожин врал пр...

Вдолгую: почему в России вернули НВП в школах

Вдолгую: почему в России вернули НВП в школах

Как было отмечено ранее, специальная военная операция на Украине, вернее, ее неожиданное для большинства перерастание в широкомасштабную кровопролитную войну, стало сильнейшим стрессом не только для ВС РФ, но и для всего российского общества.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МГ
Малик Гумеров
&quot;Вдолгую: почему в России вернули НВП в школах&quot; - ПОТОМУ  , что  у части элиток   начало приходить понимание , что  война  против Руси-России идет нешуточная !   Что сначала уничтожат рускую цивилизацию  ... , потом  зачистят  и  их всех  - этих всех элиток  , предавших и продавших   свою страну и народ , свои  корни , истоки , свои ценности  , свое миропонимание ..... !              Поэтому стало возможно    реализовывать некоторые ответные меры  против  методов и технологий этой войны !                                НО  , еще много в элитках , во власти  .... вражеской , русофобской креатуры !   Они противостоят этим процессам  !        Поэтому   все еще , пока  идут процессы  дебилизации  ... через сферу образования , культуры ... и др..                                                                     Фронт  Сферы образования , культуры , здравоохранения ... , экономики  .....  и др.  стоят , по приоритеам ведения войн , на порядки выше  чем   открытая война !        Не нужны танки и пушки , просто нужно воспитать детей .... и народ  сам распластается у твоих ног !!!
Ответить
18 час.
VG
Vasily Golov
Нас обучали военному делу с 8 класса.Начали с изучения военной присяги,позже винтовка,стрельба из малокалиберной винтовки.Агитацию вели и работники военкомата.Рассказывали о военный училищах средний и высших.Суетился ДОСААФ. Школы были мужские и женские.Сегодня того уровня не достичь.Не та молодежь,не те военкоматы.
Ответить
16 час.
Александр Владимирович
что делать с Володиным? Да гнать вместе с его предложениями и все...
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх