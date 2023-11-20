Как было отмечено ранее, специальная военная операция на Украине, вернее, ее неожиданное для большинства перерастание в широкомасштабную кровопролитную войну, стало сильнейшим стрессом не только для ВС РФ, но и для всего российского общества.
Вдолгую: почему в России вернули НВП в школах
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МГ
Малик Гумеров
"Вдолгую: почему в России вернули НВП в школах" - ПОТОМУ , что у части элиток начало приходить понимание , что война против Руси-России идет нешуточная ! Что сначала уничтожат рускую цивилизацию ... , потом зачистят и их всех - этих всех элиток , предавших и продавших свою страну и народ , свои корни , истоки , свои ценности , свое миропонимание ..... ! Поэтому стало возможно реализовывать некоторые ответные меры против методов и технологий этой войны ! НО , еще много в элитках , во власти .... вражеской , русофобской креатуры ! Они противостоят этим процессам ! Поэтому все еще , пока идут процессы дебилизации ... через сферу образования , культуры ... и др.. Фронт Сферы образования , культуры , здравоохранения ... , экономики ..... и др. стоят , по приоритеам ведения войн , на порядки выше чем открытая война ! Не нужны танки и пушки , просто нужно воспитать детей .... и народ сам распластается у твоих ног !!!
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18 час.
VG
Vasily Golov
Нас обучали военному делу с 8 класса.Начали с изучения военной присяги,позже винтовка,стрельба из малокалиберной винтовки.Агитацию вели и работники военкомата.Рассказывали о военный училищах средний и высших.Суетился ДОСААФ. Школы были мужские и женские.Сегодня того уровня не достичь.Не та молодежь,не те военкоматы.
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16 час.
Александр Владимирович
что делать с Володиным? Да гнать вместе с его предложениями и все...
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4 час.
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