Антверпен – Сент-Труйден где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Бельгии 11 августа

В воскресенье, 11 августа, сыграют Антверпен и Сент-Труйден в рамках Чемпионата Бельгии по футболу. Фрибет 3 000₽ для ставки на этот матч Игра пройдет на стадионе Босейль Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.