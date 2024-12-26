Официальная информация ГУ МВД России по Московской области

В ходе мониторинга средств массовой информации и сети Интернет сотрудниками МУ МВД России «Мытищинское» в ТГ-канале "Русская Община ЗОВ" была выявлена публикация о якобы непринятии от девушки её заявления.
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