В Сети появилось видео с обстрелянной в Запорожской области колонной машин. Как ранее сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, в результате атаки украинских националистов погибли 23 человека, еще 34 получили ранения.
В Сети появилось видео с обстрелянной в Запорожской области колонной машин. Как ранее сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, в результате атаки украинских националистов погибли 23 человека, еще 34 получили ранения.
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