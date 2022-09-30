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Кадры с обстрелянными в Запорожье машинами, где погибли 23 человека

В Сети появилось видео с обстрелянной в Запорожской области колонной машин. Как ранее сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, в результате атаки украинских националистов погибли 23 человека, еще 34 получили ранения.

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