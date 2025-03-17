Хуситы атаковали авианосец США в Красном море

В организации заявили, что не перестанут блокировать проход израильских судов в Красном и Аравийском морях Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" атаковало авианосец США Harry Truman в Красном море.
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