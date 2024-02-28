Адриан Белый: "В Молдове не принято отдавать родителей в дома престарелых"

В Молдове есть несколько домов престарелых, которые содержатся государством. Об этом рассказал председатель парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье Адриан Белый, выступая в эфире ток-шоу "Без галстуков с Александром Стахурским" на телеканале N4, передает Noi.