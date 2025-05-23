Наверняка каждый хотя бы раз в жизни слышал истории, связанные с товарным дефицитом в Советском Союзе.
Что такое советская роскошь и почему за ней «гонялись» наши бабушки, дедушки и мамы
Комментарии
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Ингерман Ланская
про книги автор не упомянул... савейский пипл гонялся за книгами и не для того , чтоб читать, а для престижу - чтоб выставить дома в книжных шкафах по цвету и ранжиру, тем самым показать знакомым - какие мы самые читающие в мире.... а когда мода на демонстрации книжек прошла, полетели все эти с/с на помойку.. во дворах кучами валялись михалковы, дюмы, толстые, чеховы, дрюоны и прочие семеновы...
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