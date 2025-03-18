Теперь это под запретом: неожиданные изменения для владельцев карт с 1 апреля Ирэн ОрлонскаяНачиная с 1 апреля текущего года, в России будут действовать новые правила, касающиеся снятия наличных с банковских карт.
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