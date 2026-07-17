Coalition Of The Willing To Hold Drills Near Ukraine Ahead Of Post-Ceasefire Deployment Via The Libertarian Institute A bloc of Kiev allies will hold war games in states that border Ukraine in preparation for deploying troops to the country once a ceasefire is reached with Russia.
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