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Zero Hedge

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Coalition Of The Willing To Hold Drills Near Ukraine Ahead Of Post-Ceasefire Deployment

Coalition Of The Willing To Hold Drills Near Ukraine Ahead Of Post-Ceasefire Deployment

Coalition Of The Willing To Hold Drills Near Ukraine Ahead Of Post-Ceasefire Deployment Via The Libertarian Institute A bloc of Kiev allies will hold war games in states that border Ukraine in preparation for deploying troops to the country once a ceasefire is reached with Russia.

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