Венесуэла отзывает посла из Бразилии из-за вето на статус страны-партнера БРИКС

Венесуэла решила отозвать из Бразилии своего посла Мануэля Ваделя в знак протеста против вето на получение Боливарианской Республикой статуса страны — партнера БРИКС, которое бразильские власти наложили на саммите в Казани.
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