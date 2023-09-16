Недавно сенатор и член ЛДПР Елена Афанасьева предложила разработать программу защиты мужчин от насилия в семье и реабилитации пострадавших от него.
Мужчин попытались защитить от домашнего насилия, но сделали это крайне неуклюже
Комментарии
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Я
Яна
Мужская психика более хрупкая, чем женская. Тем более в наше время, когда он воспитывается в семье да и в детских учреждениях одними женщинами. Идёт невольное насаждение женского начала. Женщины этого не осознают, конечно. Порой мужчины не понимают своей роли в семье,поскольку не было примера перед глазами. В течение жизни мужчинами ,пусть и примитивно, женщины манипулируют постоянно, поскольку это уже природа женщины. Женщины используют мужчин довольно часто в своих интересах, особенно когда у них на руках дети от предыдущих браков. В таких случаях, когда дети подрастают, он перестаёт быть нужным при отсутствии денег. Поэтому, чтобы урвать кусок пожирнее, женщины ищут мужчин более обеспеченных. Такова реальность.
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14 час.
Дмитрий Яковлев
Вопрос номер один...А вы УВЕРЕНЫ в данной статистике? Сформулирую просто :" Муж , в ссоре , поставил жене синяк под глазом" . Жена пошла в травмпункт и полицию-примут у неё заявление? Примут . Возможно , не сразу , постараются дело замять-но в итоге примут и в статистику попадёт случай "Мужского насилия над женщиной" . И пресловутое "Общественое мнние" будет всецело поддерживать ЖЕНУ.., невзирая ни на какие обстоятельства-ибо "Женщину бить НИЗЗЗЗЯЯЯЯ!!!" А если в ссоре ЖЕНА огреет мужа скалкой или расцарапает лицо? Правильно-НЕ ПОЙДЁТ муж ни в травму ни , тем более , в полицию . А если и пойдёт , то сбежит оттуда , роняя тапки
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12 час.
Дмитрий Яковлев
Вопрос два . Женщины обожают называть мужчину , осмеливающегося в чём-то не согласиться с ней , упаси боже-отстаивать своё мнение и уж тем более ставящего какие-то условия новомоднымм термином "Абьюзер" . А..САМИ? Уж в чёмм-чём а в манимпуляциях милые дамы СИЛЬНЫ. Описанные в статье манипуляции детьми-распространены , но это крайний случай . А как насчёт классического "Дорогая , почему ты хмурая?? - Машке муж новую шубку купил , а я два года в старой! Ты меня не любишь!!! Хнык!!!"?
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12 час.
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