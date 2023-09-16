Мужчин попытались защитить от домашнего насилия, но сделали это крайне неуклюже

Я Яна Мужская психика более хрупкая, чем женская. Тем более в наше время, когда он воспитывается в семье да и в детских учреждениях одними женщинами. Идёт невольное насаждение женского начала. Женщины этого не осознают, конечно. Порой мужчины не понимают своей роли в семье,поскольку не было примера перед глазами. В течение жизни мужчинами ,пусть и примитивно, женщины манипулируют постоянно, поскольку это уже природа женщины. Женщины используют мужчин довольно часто в своих интересах, особенно когда у них на руках дети от предыдущих браков. В таких случаях, когда дети подрастают, он перестаёт быть нужным при отсутствии денег. Поэтому, чтобы урвать кусок пожирнее, женщины ищут мужчин более обеспеченных. Такова реальность.

Дмитрий Яковлев Вопрос номер один...А вы УВЕРЕНЫ в данной статистике? Сформулирую просто :" Муж , в ссоре , поставил жене синяк под глазом" . Жена пошла в травмпункт и полицию-примут у неё заявление? Примут . Возможно , не сразу , постараются дело замять-но в итоге примут и в статистику попадёт случай "Мужского насилия над женщиной" . И пресловутое "Общественое мнние" будет всецело поддерживать ЖЕНУ.., невзирая ни на какие обстоятельства-ибо "Женщину бить НИЗЗЗЗЯЯЯЯ!!!" А если в ссоре ЖЕНА огреет мужа скалкой или расцарапает лицо? Правильно-НЕ ПОЙДЁТ муж ни в травму ни , тем более , в полицию . А если и пойдёт , то сбежит оттуда , роняя тапки