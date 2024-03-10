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Оливер Бермэн: «Хэмилтон фактически вытаскивал меня из болида после финиша»

Оливер Бермэн, заменявший Карлоса Сайнса в «Феррари» на Гран-при Саудовской Аравии, сообщил, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон помог ему выбраться из машины после изнуряющей гонки.

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