Оливер Бермэн: «Хэмилтон фактически вытаскивал меня из болида после финиша»

Оливер Бермэн, заменявший Карлоса Сайнса в «Феррари» на Гран-при Саудовской Аравии, сообщил, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон помог ему выбраться из машины после изнуряющей гонки.
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