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Где лежит путь к возрождению величия России

Где лежит путь к возрождению величия России

Я бы сказал, что последнее время ознаменовано некими шевелениями вокруг Донбасса. С одной стороны, действительно неплохо, что дело хоть как-то сдвигается с места.

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