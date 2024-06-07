Школьную программу и задания ЕГЭ полностью синхронизируют в 2025 году

В следующем году образовательные программы и материалы экзаменов будут полностью синхронизированы. Об этом в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
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