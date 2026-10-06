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При крушении военного самолета в Нигерии погибли 32 человека

При крушении военного самолета в Нигерии погибли 32 человека

www.globallookpress.com/Zhang Baoping/Xinhua Самолет ВВС Нигерии 5 октября потерпел крушение в ходе регулярного рейса из Бенина в Лагос.

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