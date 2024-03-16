Руководитель фонда «Талант и успех» проголосовала на выборах в Сириусе

СИРИУС, 15 мар — РИА Новости. Председатель Совета федеральной территории Сириус, руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева приняла участие в выборах президента России, сообщает пресс-служба федеральной территории.
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