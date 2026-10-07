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"Украина капитулирует" – информация из Одессы

"Украина капитулирует" – информация из Одессы

Коллаж Новороссии Автор: Валентин Филиппов Украина сдаётся. Это не предположение и не заклинание.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Tigra07
Tigra07

Никаких "переговоров"! Никакого "примирения"! НИКАКОЙ КАПИТУЛЯЦИИ!Никакого "хуманизма"! Способы борьбы с паразитами всегда одинаковы - только тотальное уничтожение и дезинфекция мест проживания!

Профиль пользователя Юрий Золотарев
Юрий Золотаревизменено

Высушенная голова этого пидара - Гончарэнко - должна красоваться на колу, на МайдаУне будущей УРкаины, когда в ей не останется ни одной бандеровской мрази! - в назидание "свидомым потомкам".

Профиль пользователя ММ
ММ

После победы каждый хохол должен быть сосчитан! Интернет помнит всё. И по подвигу и награда.. Отправлять на курорты Ледовитого океана- снег убирать.

Профиль пользователя Alex Nемо
Alex Nемоизменено

Успокойтесь.
Уже очень скоро он будет в ДУМЕ РФ сидеть.
Там все такие...
Уж коли бывший вице-премьер уркаины там уже заседает, то этой гниде точно место найдётся.