"Украина капитулирует" – информация из Одессы

Коллаж Новороссии Автор: Валентин Филиппов Украина сдаётся. Это не предположение и не заклинание.
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не, Гончаренко, одним Донбассом вы не отделаетесь.
только Полная Капитуляция!!!Ввод наших войск до границ 1990 года ,разоружение всей армии украины!!!!
вранье, все разговоры, чтобы сделать передышку и с новой силой напасть на Россию
Никаких "переговоров"! Никакого "примирения"! НИКАКОЙ КАПИТУЛЯЦИИ!Никакого "хуманизма"! Способы борьбы с паразитами всегда одинаковы - только тотальное уничтожение и дезинфекция мест проживания!
Важно не дать Окраине увильнуть от капитуляции!
Высушенная голова этого пидара - Гончарэнко - должна красоваться на колу, на МайдаУне будущей УРкаины, когда в ей не останется ни одной бандеровской мрази! - в назидание "свидомым потомкам".
Дружно дружно договариваться пока есть о чём (по С)
После победы каждый хохол должен быть сосчитан! Интернет помнит всё. И по подвигу и награда.. Отправлять на курорты Ледовитого океана- снег убирать.
Уважаемые Комментаторы!
Это Полная БРЕХНЯ!!!
Мало Ещё КРОВУШКИ Выпили!!!
Успокойтесь.
Уже очень скоро он будет в ДУМЕ РФ сидеть.
Там все такие...
Уж коли бывший вице-премьер уркаины там уже заседает, то этой гниде точно место найдётся.