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Курские новости

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В Курской области 245,9 млрд рублей продукции сельского хозяйства в 2025 году

В Курской области 245,9 млрд рублей продукции сельского хозяйства в 2025 году

В 2025 году в Курской области произвели 443,3 тысячи тонн мяса, 424,3 тысячи тонн молока и 160,7 млн штук яиц.

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