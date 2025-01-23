Почти не встает, стремительно худеет: Ларису Голубкину убивает рак

У легендарной актрисы образовались пролежни. 84-летняя звезда фильма «Гусарская баллада», народная артистка РСФСР Лариса Голубкина борется с раком, однако коварная болезнь забирает все силы легендарной актрисы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии