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В России ограничили продажи одного вида контрацепции

В России ограничили продажи одного вида контрацепции

Гинеколог Ерофеева: ситуация с покупкой экстренных контрацептивов усложнилась С 1 сентября 2024 года препараты мифепристон и мизопростол, которые используются для искусственного прерывания беременности, подлежат предметно-количественному учету (ПКУ).

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