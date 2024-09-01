В России ограничили продажи одного вида контрацепции

Гинеколог Ерофеева: ситуация с покупкой экстренных контрацептивов усложнилась С 1 сентября 2024 года препараты мифепристон и мизопростол, которые используются для искусственного прерывания беременности, подлежат предметно-количественному учету (ПКУ).