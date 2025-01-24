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Закон и Порядок

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Трамп обвиняет Зеленского в продолжении конфликта на Украине

Трамп обвиняет Зеленского в продолжении конфликта на Украине

Трамп: Зеленский должен был не допустить конфликта на Украине и заключить сделку Зеленский не должен был допустить боевых действий на Украине и заключить сделку, но он «говорил так храбро» и «решил воевать», заявил Трамп, отметив, что США выделили на помощь «миллиарды долларов».

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