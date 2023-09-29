Фарфоровую свадьбу Валерии с Иосифом Пригожиным покажут в «Однажды…» на НТВ

Новый выпуск программы «Однажды…» выйдет на НТВ 30 сентября 2023 года. В нем артисты театра «Геликон-опера» расскажут о своих гастролях в Бангкоке, а Валерия и Иосиф Пригожин вспомнят, с чего начиналась их очень личная история, сообщили агентству InterMedia в пресс-службе телеканала.
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