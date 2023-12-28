Эксперт по этикету назвала самые неудачные подарки на Новый год

МОСКВА, 28 декабря, ФедералПресс. Подарок на Новый год близким и коллегам не должен разочаровать или ставить в неловкое положение, поэтому не рекомендуется дарить предметы личной гигиены, если это не было изначально оговорено.
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