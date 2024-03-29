Столичные студенты назвали размер «достойной» стипендии

Студенты из Москвы и Санкт-Петербурга назвали размер стипендии, которую они считают достойной. Так юноши, которые учатся в вузах столицы, считают таковой стипендию 25 900 рублей, а девушки – 21 300 рублей.
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