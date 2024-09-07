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В США предотвратили теракт ИГИЛ в еврейском центре

В США предотвратили теракт ИГИЛ в еврейском центре

Минюст США: в Нью-Йорке был предотвращен теракт ИГИЛ в еврейском центре Спецслужбы США и Канады предотвратили теракт в еврейском центре в городе Нью-Йорк, который намеревался совершить 20-летний гражданин Пакистана Мухаммад Шахзеб Хан, являющийся сторонником ИГИЛ (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в России террористическая организация).

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