В США предотвратили теракт ИГИЛ в еврейском центре

Минюст США: в Нью-Йорке был предотвращен теракт ИГИЛ в еврейском центре Спецслужбы США и Канады предотвратили теракт в еврейском центре в городе Нью-Йорк, который намеревался совершить 20-летний гражданин Пакистана Мухаммад Шахзеб Хан, являющийся сторонником ИГИЛ (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в России террористическая организация).
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