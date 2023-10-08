Bobsoccer: Роша не собирается покидать ЦСКА в зимнее трансферное окно

Защитник ЦСКА Виллиан Роша не собирается покидать команду в зимнее трансферное окно. «Точно могу сказать, потому что знаю это наверняка, Роша абсолютно счастлив в ЦСКА и не собирается никуда уходить из клуба в зимнее трансферное окно.