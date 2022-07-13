Что случилось в мире за ночь, 13 июля: главные новости «Известий»

В ночь на среду, 13 июля, в России и мире произошли следующие важные события. Вооруженные формирования Украины (ВФУ) выпустили по Луганску несколько тактических ракет «Точка-У», в Запорожской области выявили следы запрещенных экспериментов Украины на местной АЭС, источник сообщил о намерении ЕС прописать исключения для транзита в Калининградскую область в седьмом пакете санкций, Верховный суд РФ признал право хозяина требовать компенсацию за гибель питомца, минздрав Канады сообщил о появлении в стране нового подвида штамма «Омикрон», Twitter подала в суд на Илона Маска за отказ покупать компанию.