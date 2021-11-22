«Роснефть» подтвердила соответствие международным стандартам системы промбезопасности

«Роснефть» подтвердила соответствие международным стандартам в сфере промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды (ПБОТОС) по итогам ежегодной проверки независимым аккредитованным аудитором, сообщила пресс-служба нефтегазовой компании.
«Роснефть» подтвердила соответствие международным стандартам в сфере промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды (ПБОТОС) по итогам ежегодной проверки независимым аккредитованным аудитором, сообщила пресс-служба нефтегазовой компании.
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