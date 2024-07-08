Зачем переплачивать? Отвел воду от дома, не купив ни одного дождевого лотка! (2 варианта как это сделать)

Приветствую Вас, уважаемые гости и постоянные читатели моего блога! Несколько дней назад я сделал последний штрих, доделал отмостку вокруг старого дома, выложив её тротуарной плиткой и в этом сезоне работы по двору завершаются.
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