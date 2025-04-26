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БАРАНЕЦ: ГЕНЕРАЛ ПОПОВ ДЕРЗКО ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ КОМАНДОВАНИЯ СВО. ЕГО СНЯЛИ В 24 ЧАСА

БАРАНЕЦ: ГЕНЕРАЛ ПОПОВ ДЕРЗКО ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ КОМАНДОВАНИЯ СВО. ЕГО СНЯЛИ В 24 ЧАСА

Рассмотрение дела генерала Ивана Попова завершилось, но вопросы остались. За что расплачивается "Спартак"? Полковник в отставке Виктор Баранец пояснил: дерзко выступил против командования СВО.

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Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
Пока не будет прямого контроля людей за властью, в стране продолжится беспредел быдла. почему быдло во власти, которое потворствует мутантым и прочим мразям всё не кончается? необходим инструмент не точечного, а всеобъемлющего контроля за ситуацией. Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Альтернативой может стать вариант, если работу чиновников оценивает НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника.РОССИИ ПРОСТО НЕОБХОДИМ ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ЛЮДЕЙ ЗА ЧИНОВНИКАМИ!
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1 д.
АС
Александр Сысоев
Шойгу к ответу!
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1 д.
Любовь Головина
Теперешние &quot;вояки&quot; из генштаба очень бояться таких, как ПОПОВ и Суровикин, им нужны такие, как Герасимов.
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1 д.
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