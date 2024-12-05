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Вечерний Новосибирск

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Глава скандального «Спецтрансстроя» Арапов задержан ФСБ в Новосибирске

Глава скандального «Спецтрансстроя» Арапов задержан ФСБ в Новосибирске

Как заявляют в СУ СКР по региону, уголовные дела возбуждены по фактам хищения бюджетных средств при строительстве объектов водоснабжения в Татарске и при реконструкции лабораторного корпуса научного центра «Вектор».

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