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Дополнительные средства на социальную поддержку и развитие муниципалитетов утверждены в бюджете Новосибирской области

Дополнительные средства на социальную поддержку и развитие муниципалитетов утверждены в бюджете Новосибирской области

Средства для индексации выплат различным категориям граждан, включая героев СССР и России, многодетные семьи, будут внесены в резервный фондГубернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в работе сессии регионального Заксобрания, в ходе которой депутаты приняли поправки, утвердившие дополнительное выделение средств на социальную поддержку и развитие муниципальных образований.

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