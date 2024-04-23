Дополнительные средства на социальную поддержку и развитие муниципалитетов утверждены в бюджете Новосибирской области

Средства для индексации выплат различным категориям граждан, включая героев СССР и России, многодетные семьи, будут внесены в резервный фондГубернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в работе сессии регионального Заксобрания, в ходе которой депутаты приняли поправки, утвердившие дополнительное выделение средств на социальную поддержку и развитие муниципальных образований.