Россиянең Зур театры солисты Василий Соколов Сәйдәш музеенда «Әдрән диңгез» җырын башкара

Бүген Татарстан Республикасы Милли музее филиалы – Салих Сәйдәшев исемендәге музейда Россиянең Зур театр солисты, халыкара конкурслар лауреаты Василий Соколовның Салих Сәйдәшевның туган көненә багышланган «Сәйдәшев марафоны» кысаларында концерты була.
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