Лавров назвал предложение Путина о перемирии началом прямых переговоров с Киевом

Обьявление президентом России Владимиром Путиным перемирия в дни празднования 80-летия Победы показывает готовность к проведению прямых переговоров с Украиной без выдвижения каких-либо предварительных условий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии