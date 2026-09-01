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Мировое обозрение

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Захарова пообещала разрушительный ответ на эскалацию на Балтике

Захарова пообещала разрушительный ответ на эскалацию на Балтике

Москва предупредила о готовности дать решительный ответ на дальнейшее обострение обстановки в Балтийском регионе.

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