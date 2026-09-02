Политолог Светов: Россия просчитывает удары по объектам Британии и Германии

Эксперт рассказал о возможных ударах России по объектам Британии и Германии.Россия не раскрывает возможные планы в отношении военных объектов Великобритании и Германии, однако подобные варианты в Генеральном штабе просчитываются заранее.
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