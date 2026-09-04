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Дизайнеры рассказали, как избежать ошибок при использовании ярких цветов в квартире

Дизайнеры рассказали, как избежать ошибок при использовании ярких цветов в квартире

Восприятие одного и того же цвета меняется в зависимости от материала Яркие оттенки способны оживить интерьер квартиры, однако их избыток или неудачное сочетание могут испортить даже продуманный дизайн.

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