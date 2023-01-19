Пресса США: Администрация Байдена осознаёт, что для атаки на Крым ВСУ могут понадобиться дополнительные силы и средства

В американском издании New York Times вышел материал, в котором со ссылкой на «информированные источники» говорится о «признании американской администрацией того факта, что для нанесения удара по Крыму Украине могут потребоваться дополнительные силы и средства».
Популярные статьи
- Российское правительство приняло решение не платить взносы за 2022 год в Европейскую экономическую комиссию ООН
- Глава Приднестровья: Жители республики ещё с 2006-го года выразили желание стать неотъемлемой частью РФ
- Член Демократической партии США: Байдену следовало бы объявить импичмент за военные преступления
Свежие комментарии