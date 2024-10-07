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Языковые патрули не начали работу в Ивано-Франковске из-за отсутствия денег

Языковые патрули не начали работу в Ивано-Франковске из-за отсутствия денег

Власти Ивано-Франковска хотели запустить языковые патрули, которые боролись бы с русской речью. Однако на них не выделили деньги из бюджета, сообщил заммэра города Виталий Федорива в беседе с местными СМИ.

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