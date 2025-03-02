Александр Бастрыкин: с февраля 2022 года Украина атаковала 34 региона России

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин сообщил о 34 атакованных Украиной районах России.Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета России, сообщил г том, что с февраля 2022 года Украина атаковала более 30 регионов, которые расположены вне зоны проведения СВО.