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Александр Бастрыкин: с февраля 2022 года Украина атаковала 34 региона России

Александр Бастрыкин: с февраля 2022 года Украина атаковала 34 региона России

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин сообщил о 34 атакованных Украиной районах России.Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета России, сообщил г том, что с февраля 2022 года Украина атаковала более 30 регионов, которые расположены вне зоны проведения СВО.

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