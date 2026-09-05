Александр Храмчихин: России известно самое уязвимое место Запада — в него и надо бить Если успешно провести операцию по целенаправленному уничтожению украинской ПВО, перед нашей пилотируемой авиацией откроются широчайшие возможности, а перед НАТО — угроза полного разгрома Какой колоссальный потенциал наземной ПВО (на тот момент — самой сильной в мире) получила Украина от СССР и что с ним стало потом, подробно рассказано в статьях «Деградация укро-ПВО: Советское распродали, западное угробили» (31.
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