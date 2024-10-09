Собянин и Патрушев открыли новый выставочный комплекс «Тимирязев центр»

Вузы Москвы в последние годы активно развиваются Недавно мэр Москвы Сергей Собянин вместе с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Патрушевым открыли новый выставочный комплекс «Тимирязев Центр», расположенным на севере столицы.
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