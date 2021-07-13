Плазма вакцинированных доноров имеет высокий титр вируснейтрализующих антител

Специалисты московских стационаров провели исследование весной этого года. Его результаты показали, что через неделю после введения плазмы от вакцинированных доноров количество пациентов с отрицательными результатами ПЦР-теста составило 75%.
Специалисты московских стационаров провели исследование весной этого года. Его результаты показали, что через неделю после введения плазмы от вакцинированных доноров количество пациентов с отрицательными результатами ПЦР-теста составило 75%.
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