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Плазма вакцинированных доноров имеет высокий титр вируснейтрализующих антител

Плазма вакцинированных доноров имеет высокий титр вируснейтрализующих антител

Специалисты московских стационаров провели исследование весной этого года. Его результаты показали, что через неделю после введения плазмы от вакцинированных доноров количество пациентов с отрицательными результатами ПЦР-теста составило 75%.

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