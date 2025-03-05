Захарова усомнилась в целях визита нового французского посла в Россию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телегарм-канале прокомментировала обращение президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что Москва стала угрозой для Парижа и Европы, и выразила сомнения относительно назначения нового французского посла.
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