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Царьград

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"Языковые патрули" перепрошивают русских в СНГ: Готовится новая армия. Украина – только начало

"Языковые патрули" перепрошивают русских в СНГ: Готовится новая армия. Украина – только начало

Они говорили то же самое, что и президент Токаев, – о дружбе народов и недопустимости ущемления русского языка.

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