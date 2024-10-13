Матч Казахстана и Словении: добраться до стадиона можно будет на бесплатных автобусах

Восемь бесплатных автобусов запустят в Алматы на матч сборных Казахстана и Словении. В связи с возможным увеличением пассажиропотока для удобства жителей и гостей города усилят маршруты №34, 92, 118, 120, 120 а, 79, 121, которые проходят через Центральный стадион.