Как бета-версия британского правительственного сайта закрытие ФБК* осудила

Совершенно не к месту Доминик Рааб потревожил Кафку.На британском информационном портале Gov.uk был размещен краткий, но весьма эмоциональный материал под заголовком «Великобритания осуждает признание фонда Навального экстремистской организацией».
Совершенно не к месту Доминик Рааб потревожил Кафку.На британском информационном портале Gov.uk был размещен краткий, но весьма эмоциональный материал под заголовком «Великобритания осуждает признание фонда Навального экстремистской организацией».
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