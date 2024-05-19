Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что потребует от Джо Байдена пройти тест на наркотики перед дебатами.
Трамп потребовал проверить Байдена на наркотики перед дебатами
Комментарии
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Иван Петров
Трамп странный какой-то... и словно ничему его не научили годы жизни в америкосской политике. Ведь и ежу понятно, что у Байдена ничего не найдут, даже если он будет блевать наркотой на камеру
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12 час.
РУ
Раиса Утропова
Ну, если только независимая комиссия? Но, будет ли она? Наркотики - это всё, что ему остаётся.
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9 час.
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