Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Трамп потребовал проверить Байдена на наркотики перед дебатами

Трамп потребовал проверить Байдена на наркотики перед дебатами

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что потребует от Джо Байдена пройти тест на наркотики перед дебатами.

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Комментарии
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Иван Петров
Трамп странный какой-то... и словно ничему его не научили годы жизни в америкосской политике. Ведь и ежу понятно, что у Байдена ничего не найдут, даже если он будет блевать наркотой на камеру
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12 час.
РУ
Раиса Утропова
Ну, если только независимая комиссия? Но, будет ли она? Наркотики - это всё, что ему остаётся.
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9 час.

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