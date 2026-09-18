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Царьград

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Патрушев: нужна единая платформа для рыбохозяйственного комплекса

Патрушев: нужна единая платформа для рыбохозяйственного комплекса

На Международном рыбопромышленном форуме вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил о необходимости создания в России единой платформы для анализа промысловой ситуации и производства, подчеркнув важность цифровых решений и данных спутникового мониторинга.

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