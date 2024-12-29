🇸🇳🇫🇷 Очередные «антиколониальные» выпады в Сенегале Премьер-министр Сенегала Усман Сонко на недавней пресс-конференции заявил о закрытии иностранных военных баз в стране.
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🇸🇳🇫🇷 Очередные «антиколониальные» выпады в Сенегале Премьер-министр Сенегала Усман Сонко на недавней пресс-конференции заявил о закрытии иностранных военных баз в стране.
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